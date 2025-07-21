Челябинца оштрафовали на 900 тыс. рублей за контрабанду леса

Суд признал виновным челябинского бизнесмена в контрабанде лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ). Его оштрафовали на 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Суд установил, что для получения прибыли предприниматель подделал документы о происхождении древесины объемом 50 кубометров. Он попытался доставить продукцию в Казахстан. Однако незаконный вывоз предотвратили сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Товар изъяли и обратили в доход государства.

Виталина Ярховска