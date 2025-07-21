В июне выдача автокредитов выросла на 11% в Новосибирской области

Более 1,4 тыс. кредитов на покупку автомобиля было выдано в Новосибирской области в июне 2025 года, это на 11% больше, чем за май 2025-го (1,2 тыс.). Объем по сравнению с результатами прошлого месяца увеличился на 19%, до 2 млрд руб. Средний размер автокредита достиг 1,46 млн руб. (+8%), средний срок кредитования составил 71 мес. (5 лет 9 мес.), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На новые машины в июне пришлось 69% от общего количества и 72% от объема выданных автокредитов. При этом, по данным бюро, полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в июне стала самой низкой с ноября 2023 года – 19,63%. В мае показатель был на уровне 21,68%. ПСК на новые авто в июне снизилась до 15,01% против 17,24% в мае, на б/у – до 27,90% против 28,24% в мае.

Рост выдачи автокредитования также отмечен в других регионах Сибири, например, в Кемеровской области количество выданных займов выросло на 14%, Красноярском крае и Омской области на 9%, Иркутской области на 6%.

Лолита Белова