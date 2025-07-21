Пермский край может посетить глава Минсельхоза РФ

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут может посетить Пермский край. Источники «Ъ-Прикамье» предполагают, что ее первый визит в регион может состояться до конца июля. Программу визита источники не называют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Лут.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Оксана Лут.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Лут возглавляет Минсельхоз РФ с мая 2024 года. До этого работала в Россельхозбанке, а с 2018 года в Минсельхозе на позициях заместителя министра, первого заместителя министра.