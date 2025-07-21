Росавиация разрешила «ЮТейр» летать из Челябинска в Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало еще одному авиаперевозчику разрешение на выполнение регулярного международного рейса Челябинск — Баку. Допуск получила авиакомпания «ЮТейр». Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Перевозчик имеет право выполнять рейс между Челябинском и Азербайджаном до трех раз в неделю. Аналогичные допуски Росавиация выдала «ЮТейр» на полеты в Баку из Омска, Перми и Нижнекамска.

С апреля 2024 года в аэропорту Челябинска действует один прямой рейс в столицы Азербайджана. Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро» один раз в неделю по субботам.