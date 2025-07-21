В Кургане отключат воду в 430 домах

Для врезки временного водопровода диаметром 500 мм на улице Дзержинского в Кургане на сутки отключат холодную воду примерно в 430 домах, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

С 9:00 22 июля до 8:00 23 июля воды не будет в некоторых зданиях на улицах Садовой, Отдыха, Зайцева, Чапаева, Баумана, Ястржембского, Дзержинского, Рабоче-Крестьянской, в поселке Механическом, в частном секторе Баумана, на проспекте Машиностроителей, улицах Некрасова, Химмашевской, Омской, Бурова-Петрова, в поселке Восточном и на улице Кирпичной. Среди соцучреждений отключения коснутся детских садов №10, 90, 103, 117, школ №9, 44, 46, Центра борьбы со СПИДом и Курганского государственного университета, среди предприятий — Курганмашзавода, АО «Корвет», Курганхиммаша, Курганского мясокомбината и кондитерской фабрики «Сдобушка».

Виталина Ярховска