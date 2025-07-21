В Белгородской области дрон атаковал «Газель» и частный дом: два человека ранены

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Щетиновка Белгородского района дрон атаковал «Газель». Водитель получил серьезные ранения и был доставлен в горбольницу №2 Белгорода. Его состояние оценивается как тяжелое.

В селе Тогобиевка Валуйского округа беспилотник ударил по частному дому, ранив мирную жительницу. Глава поселения эвакуировал пострадавшую, бригада скорой помощи доставила ее в Валуйскую центральную райбольницу. В результате взрыва повреждена кровля дома.

Алина Морозова