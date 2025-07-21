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Житель Казани погиб под колесами поезда

В Татарстане расследуются обстоятельства гибели местного жителя, попавшего под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, ночью 21 июля 2025 года на станции Ометьево казанец попал под пассажирский поезд Ижевск — Анапа. В результате местный житель получил серьезные травмы и погиб.

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Диана Соловьёва