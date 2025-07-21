Саратовская область попала на 76-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Саратовская область оказалась на 76-м месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки. На это указывает инфографика РИА Новости.

Астраханская область заняла в рейтинге 11-е место, Пензенская — 46-е, Волгоградская — 73-е место. За последние 12 месяцев на 1 тыс. человек экономически активного населения количество ипотечных кредитов в Саратовской области составило 9,8, Астраханской — 18,1, Пензенской — 13, Волгоградской — 10.

Динамика указанного показателя за первые пять месяцев этого года относительно такого же периода прошлого года составила в Саратовской области -58,4%, Астраханской — -51,4%, Пензенской — -53,2%, Волгоградской — -50,1%. Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2025 года составил в первой из них 3,58 млн руб., второй — 3,96 млн руб., третьей — 3,72 млн руб., четвертой — 3,72 млн руб.

На 1 июня этого года доля просроченной задолженности по ипотеке в Саратовской области составила 0,67%, Астраханской — 0,68%. В Пензенской и Волгоградской областях это 0,39% и 0,65% соответственно.

Павел Фролов