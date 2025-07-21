Федеральный девелопер получил разрешение на строительство жилья в Заостровке

Федеральный застройщик «Самолет» получил разрешение на строительство I очереди жилого комплекса в пермском микрорайоне Заостровка. Комплекс разместится по ул. Строителей, 4, в Дзержинском районе города. Как указано в проектной документации на объект, разрешительная документация выдана компании группы ООО СЗ «Заостровка» 4 июля.

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Максимальная высота ЖК на ул. Строителей, 4, обозначена в 26 этажей. Первая очередь объекта будет представлять собой дом на 689 квартир суммарной площадью жилых помещений 29,5 тыс. кв. м. В новостройке появится семь пассажирских лифтов. Нежилые площади займут в ней около 3,4 тыс. кв. м. Дом возведут в классе «комфорт». В паркинге комплекса обустроят 99 машино-мест, еще три гостевых места появится на придомовой территории и 39 — вне придомовой территории. Ввод жилья в эксплуатацию намечен на I квартал 2028 года.

Группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории площадью 5,74 га в Заостровке в октябре 2024 года. Земля девелопера ограничена улицами Строителей в Перми, Водопроводной и бульваром Преображенского. Площадка располагается рядом с ЖК «Мы», который возводит «Девелопмент-Юг». Как сообщалось ранее, СЗ «Заостровка», помимо жилья, планирует возвести в микрорайоне здание детского сада, улично-дорожную сеть, благоустроить окружающую территорию. Также по проекту комплексного развития будет создана многоуровневая парковка.