Пермский производитель соков регистрирует два новых бренда

Пермский производитель соков «Санфрут» регистрирует два новых товарных знака: «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер». Соответствующие заявки опубликованы на сайте znakoved. Оба наименования планируется использовать в четырех классах МКТУ, в том числе для фармацевтических и ветеринарных препаратов, продовольственных и растительных товаров, а также безалкогольных напитков. В пресс-службе компании «Санфрут» пояснили «Ъ-Прикамье», что будут готовы прокомментировать цели создания брендов позже, отметив, что сейчас оба проекта находятся в разработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санфрут Фото: Санфрут

Напомним, в марте «Санфрут» подал заявку на регистрацию еще одного бренда — Get Fit. Детали проекта в компании тогда тоже не уточнили. Летом 2024 года «Санфрут» занялся новым инвестпроектом — производством напитков на основе артезианской воды для здорового образа жизни «Вода Сасси».

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2023 год — 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 239 млн руб. В августе 2021 года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод был с начала 2000-х, продали его зарегистрированному в Москве ООО «Инвестпроект» (99,9%) и Ксении Галкиной (0,1%). Согласно Rusprofile, гендиректором общества выступает Петр Паньков.