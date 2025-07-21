На расселение ветхих домов в Башкирии могут выделить 904 млн рублей

На финансирование второго этапа Адресной программы Башкирии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы планируют выделить 904,38 млн руб., из них 510,73 млн руб. выделит Фонд развития территорий, 350,58 млн руб. — бюджет республики и 43,07 млн руб. — бюджеты муниципалитетов. Проект внесения изменений в Адресную программу опубликован на сайте министерства строительства и архитектуры региона. Финансирование с третьего по шестой этапы программы не обеспечено, сообщается в проекте документа. Он размещен для общественного обсуждения до 26 июля.

На данный момент утвержден объем финансирования только первого этапа программы. Он составляет 134,73 млн руб., из них 104,84 млн руб. выделит Фонд развития территорий, 16,43 млн руб. — бюджет республики и 13,46 млн руб. — бюджеты муниципальных образований.

Программа призвана обеспечивать жильем граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, отмечается в документе.

Как сообщал в январе этого года премьер-министр региона Андрей Назаров, программа по расселению граждан из ветхого жилья охватывает 565 аварийных домов площадью 227 тыс. кв. метров. Переселению подлежат порядка 15 тыс. человек.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов отмечал, что на территории республики с 2017 года по состоянию на сегодняшний день признано аварийными и не расселенными 759 домов площадью 348 тыс. кв. м.

Майя Иванова