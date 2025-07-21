Экс-глава кредиторов ЗиДа может выйти из банкротства

В отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на «Федресурсе». Датой ближайшего собрания значится 1 августа 2025 года. В повестке собрания — рассмотрение плана реструктуризации долгов и принятие решения о переходе в процедуру. По данным «Ъ-Прикамье», с соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам господин Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Васильев (слева).

Артур Васильев (слева).



Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод им. Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.