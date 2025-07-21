Экс-глава кредиторов ЗиДа может выйти из банкротства
В отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на «Федресурсе». Датой ближайшего собрания значится 1 августа 2025 года. В повестке собрания — рассмотрение плана реструктуризации долгов и принятие решения о переходе в процедуру. По данным «Ъ-Прикамье», с соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам господин Васильев.
Артур Васильев (слева).
Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод им. Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.