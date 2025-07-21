В международном аэропорту Казани отменили три рейса на вылет в Шереметьево. Также планировалось, что из московского аэропорта в столицу Татарстана направятся еще два самолета. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отменены пять рейсов между Казанью и Москвой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Отменены пять рейсов между Казанью и Москвой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Три самолета должны были направиться в Москву 21 июля в 00:15, 08:55 и в 21:55. Планировалось, что еще два судна отправятся в Казань в 08:05 и 21:05.

По данным Минобороны, с 23:20 20 июля до 07:00 21 июля над территорией Московского региона было сбито 23 БПЛА. По данным Росавиации, 21 июля ограничения в аэропорту Шереметьево вводились четыре раза.

Диана Соловьёва