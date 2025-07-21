Госсовет Татарстана рассмотрит закон о снижении налога для малых предприятий

В Госсовет Татарстана направили законопроект, предлагающий снизить налоговую ставку на прибыль организаций для малых технологических компаний (МТК) на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского молодежного парламента.

Инициатива предлагает установить пониженную налоговую ставку в размере 10% на часть налога для организаций из федерального реестра МТК. Сегодня в Татарстане налоговая ставка составляет 25%, из которых в региональный бюджет поступает 17%.

По мнению инициаторов, законопроект позволит привлекать больше инвестиций и создавать инновационную продукцию в республике.

Диана Соловьёва