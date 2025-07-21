В Перми пройдет отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на оказание услуг по организации подготовки и проведения первого отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов в Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, место проведения чемпионата — Мотовилихинский, Свердловский и Индустриальный районы Перми. Точная дата мероприятия пока не определена, известно лишь, что оно состоится не позднее 30 сентября 2025 года.

Планируется, что в чемпионате примут участие не менее 40 участников Битвы мини-роботов (до 1,5 кг) и не менее 50 участников Битвы роботов (до 110 кг) из не менее чем десяти субъектов РФ, в том числе не менее двух иностранных команд из других государств.

Исполнитель должен предоставить площадку для чемпионата площадью не менее 22 тыс. кв. м, позволяющую установить ринг с обзором 360 градусов, в том числе зрительские трибуны вместимостью не менее 4 тыс. человек, гардероб и туалетные комнаты. Площадку требуется оборудовать подиумами, тапами для заезда роботов, акустическим, световым и иным оборудованием. Подрядчик должен также разработать сценарий выступлений участников, обеспечить охрану, питание и иные необходимые услуги.

Итоги аукциона подведут 31 июля. Максимальная цена контракта составляет 56,9 млн руб.

«Битва роботов» — международный робототехнический чемпионат, проводимый в Перми силами компаний Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».

В 2024 году организация и проведение межрегионального чемпионата по битве роботов вПерми обошлась в 35 млн руб. Участие в соревнованиях приняли команды из 11 регионов РФ.