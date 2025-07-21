В Ижевске начат дорожный ремонт на участке улицы Милиционной

В Ижевске начался дорожный ремонт на участке улицы Милиционной от проезда Дерябина до улицы Бородина, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Старое покрытие сняли 16 июля. Ранее «Ижводоканал» провел модернизацию канализационных и водопроводных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вечером 17 июля подрядчик приступил к стабилизации основания дороги методом холодной регенерации. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов отметил, что на улице Милиционной присутствует большой уклон и существует опасность движения грунта, притока воды и просадки покрытия.

«Специально подготовленный состав для холодной регенерации включает в себя каркасный материал (камень, асфальтогранулят), эмульсию с модификатором и цемент. Из этого в асфальтоукладчике создается покрытие с определенной толщиной. Оно впоследствии укатывается и получается слой усиленного основания, на которое уже укладывается два слоя асфальта. Так несущая способность основания значительно повышается и дорога служит гораздо дольше»,— рассказал господин Таранов.

Ремонт объекта займет около двух недель. Пока покрытие набирает необходимую прочность, на что потребуется около недели, подрядчик заменит бордюрные камни. После этого начнется укладка асфальтобетона. Плановое открытие автомобильного движения на участке — 31 июля.

«На Милиционной были большая колея и множество выбоин. Тротуары разрушены, ограждения покосились и местами упали. Плюсом ко всему отсутствовал пешеходный переход. Все эти неудобства для жителей в ходе ремонта будут учтены и исправлены»,— рассказал замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Он добавил, что на участке также заменять тротуары и часть ограждений, которые пришли в негодность.

Работы на участке выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По нему в республике запланировано обновление 62 объектов, четыре из них расположены в Ижевске.