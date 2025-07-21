В Орске на чиновников подали в суд из-за стай собак на улицах

Прокуратура Ленинского района Орска потребовала от местных властей отловить безнадзорных животных. Проверка показала, что администрация не выполняет свои обязанности. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что в 2025 году СМИ неоднократно сообщали о больших группах собак в жилых дворах и у социальных объектов города. Прокуратура пришла к выводу, что местные власти приняли недостаточные меры по отлову животных.

В связи с этим прокурор района подал иск в суд, и потребовал от профильного управления организовать отлов бездомных псов. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Георгий Портнов