В Орске на чиновников подали в суд из-за стай собак на улицах
Прокуратура Ленинского района Орска потребовала от местных властей отловить безнадзорных животных. Проверка показала, что администрация не выполняет свои обязанности. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ
Контрольный орган установил, что в 2025 году СМИ неоднократно сообщали о больших группах собак в жилых дворах и у социальных объектов города. Прокуратура пришла к выводу, что местные власти приняли недостаточные меры по отлову животных.
В связи с этим прокурор района подал иск в суд, и потребовал от профильного управления организовать отлов бездомных псов. Требования прокуратуры были удовлетворены.