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В Орске на чиновников подали в суд из-за стай собак на улицах

Прокуратура Ленинского района Орска потребовала от местных властей отловить безнадзорных животных. Проверка показала, что администрация не выполняет свои обязанности. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что в 2025 году СМИ неоднократно сообщали о больших группах собак в жилых дворах и у социальных объектов города. Прокуратура пришла к выводу, что местные власти приняли недостаточные меры по отлову животных.

В связи с этим прокурор района подал иск в суд, и потребовал от профильного управления организовать отлов бездомных псов. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Георгий Портнов