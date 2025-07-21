В Пензенской области за сутки ликвидировали три пожара

На территории Пензенской области за минувшие сутки потушили три пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на ул. Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района огонь уничтожил баню на 10 кв. м. В селе Александровка сгорел садовый дом на площади 49 кв. м. В обоих случаях к пожару могло привести нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В селе Новая Студеновка Сердобского района огонь повредил металлический вагончик. В региональном МЧС предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

Павел Фролов