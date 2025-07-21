Житель Астрахани стал фигурантом дела о мошенничестве при получении соцвыплат

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении 37-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в апреле прошлого года фигурант предоставил сотрудникам центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани необходимые документы для получения выплаты на поддержку предпринимательской деятельности. В бизнес-плане мужчина указал, что якобы будет оказывать услуги по групповым и индивидуальным занятиям боксом.

В итоге фигуранту после заключения социального контракта выдали более 350 тыс. руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. Астраханец не собирался выполнять свои обязательства.

Павел Фролов