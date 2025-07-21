В Оренбуржье пять человек погибли при пожаре на ферме

Крупный пожар произошел на животноводческой ферме в Оренбургской области утром в понедельник, 21 июля. Происшествие случилось в селе Песчаное Илекского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На территории фермы загорелись строения на площади 120 кв. м. При тушении пожарные МЧС России обнаружили тела пяти погибших, их личности устанавливаются»,— говорится в сообщении.

Огонь тушили 13 человек и шесть единиц техники МЧС России. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Георгий Портнов