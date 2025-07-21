Каждого шестого сотрудника в Челябинской области заставляют идти в отпуск

В Челябинской области 17% сотрудников компании заставляют идти в отпуск. Чаще это происходит с IT-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), а также с работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%), следует из опроса hh.ru.

Среди методов, которые использовал работодатель для принуждения сотрудников к отпуску, респонденты назвали уговоры и настойчивые напоминания (80%), угрозы лишения премии (9%), списание отпускных дней без выплат (7%) и увольнение (2%).

Что касается самих сотрудников, то 18% челябинцев не собираются в этом году идти в отпуск. Из них 2% только оформят документы, но по факту продолжат работать, а 16% и вовсе не планируют отдыхать. Среди последних преобладают представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (27%) и «Автомобильный бизнес» (22%). А среди тех, кто продолжит работать во время официально оформленного отпуска, чаще встречаются специалисты ресторанно-гостиничного бизнеса и маркетинга (по 5%).

Виталина Ярховска