Отменили восемь рейсов между Челябинском и Москвой

21 июля отменили по четыре рейса из Челябинска в Москву, и в обратную сторону. Информация опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Вылететь из Челябинска должны были три самолета компании «Аэрофлот» и один — «Победы» в 5:10, 6:05, 12:30 и 16:20. Из Москвы не прибудут рейсы в 4:15, 5:05, 11:35 и 15:25. В ночь на 21 июля в международном аэропорту Шереметьево сняли сигнал «Ковер», который вводили после начала атаки беспилотников в столице.

Виталина Ярховска