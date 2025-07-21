Газораспределительная «дочка» «Газпрома» объяснила убыток в 2024 году

АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГПП, 89% акций в собственности ООО «Газпром межрегионгаз») объяснило появление убытков за 2024 год. Напомним, выручка АО в отчетном периоде выросла на 9% — с 5,3 до 5,8 млрд руб. Чистая прибыль общества в 2023-м (383 млн руб.) сменилась убытком в размере 246 млн руб. в 2024 году. Показатель снизился почти в 2,5 раза (146%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Среди причин, сказавшихся на убытках, оказался рост коммерческих и управленских расходов. В 2024 году они составили 4,8 млрд руб., что на 315 млн руб. больше планового показателя.

С учетом прочих доходов и расходов, налога на прибыль финансовый результат составил минус 246 млн руб., тогда как планировался убыток в размере 103 млн руб., говорится в отчете.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона.