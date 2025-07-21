Депутат областной думы возглавила список СРЗП на выборах гордумы Томска

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат областной законодательной думы Галина Немцева возглавила партсписок кандидатов на выборах в городскую думу Томска. Конференция реготделения состоялась в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным госпожи Немцевой, всего в партсписке 36 кандидатов. Еще 27 человек томские справороссы выдвинули в одномандатных округах.

В действующем составе гордумы во фракцию СРЗП входят три депутата. Два из них — Константин Ушаков и Анжелика Белоусова — примут участие в новых выборах в одномандатных округах. Кроме того, господин Ушаков возглавит одну из территориальных групп партсписка.

В состав гордумы Томска избираются 37 депутатов. 27 из них — в одномандатных округах, 10 — по партспискам.

Валерий Лавский