WP: США стали больше зависеть от поставок удобрений из России

После введения американских пошлин на товары из других стран в два раза выросли объемы поставок карбамида из России в США, пишет The Washington Post. Азотное удобрение используют для выращивания пшеницы, кукурузы и риса.

Как передает издание, в мае поставки карбамида из России заняли долю в 64% в импорте удобрения в США. Показатель был ниже примерно в два раза до того, как президент Соединенных Штатов ввел пошлины в отношении стран-экспортеров карбамида — Катара и Алжира.

В начале апреля Дональд Трамп объявил о пошлинах на товары из 185 стран и территорий. Он отложил дату вступления решения в силу сначала на 9 июля, затем — на 1 августа. При этом с апреля действует пошлина в 10%.