Свободный трафик

В прошлом году была принята Стратегия развития транспортной системы Москвы и Московской области. Ее цель, как обозначил мэр города Сергей Собянин,— создать «одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли». В частности, одна из задач — сократить время в пути москвичей до 30 минут. Только в ближайшие три года Москва потратит на развитие транспорта до 3,2 трлн руб. И значительная часть этих средств пойдет на поддержание и развитие Московского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты McKinsey указывают, что в мегаполисах основой инфраструктуры является железнодорожный транспорт, прежде всего метро. В крупных агломерациях на него приходится минимум 65% всех перевозок

Фото: пресс-служба Московского метрополитена Эксперты McKinsey указывают, что в мегаполисах основой инфраструктуры является железнодорожный транспорт, прежде всего метро. В крупных агломерациях на него приходится минимум 65% всех перевозок

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Работа транспортной системы огромного города влияет на развитие экономики, бизнеса и туризма, но главное — определяет качество жизни горожан.

Москва — это гигантская агломерация, в которой сегодня живет и работает с учетом подмосковного региона свыше 21,6 млн человек. К 2030 году, по прогнозам московского правительства, этот показатель достигнет 23 млн человек.

Как показал опрос SuperJob в 2024 году, в среднем житель Москвы проводит ежедневно 62 минуты в городском транспорте. С 2020 года в Москве на 6 процентных пунктов выросло число тех, кто пользуется общественным транспортом,— с 63% до 69%.

Передвижение такого огромного числа людей требует внушительного парка единиц городского транспорта. Только в метро насчитывается 6,7 тыс. вагонов поездов. По столичным же дорогам ездят 550 трамваев, более 6 тыс. автобусов и около 2400 электробусов, 20 тыс. прокатных велосипедов и порядка 40 тыс. каршеринговых автомобилей.

Полный автопилот

Над задачей, как построить эффективную городскую транспортную систему, последние несколько столетий раздумывают не только архитекторы и инженеры, но и писатели-фантасты — в разное время они предсказывали появление летающих машин, индивидуальных летательных аппаратов, вакуумных труб для перемещения людей, движущиеся с разной скоростью тротуары и даже телепорты. Однако пока транспортная инфраструктура больших городов развивается в ином ключе.

Сегодня развитие получили два принципа — комбинирование различных видов городского транспорта и снижение использования личных автомобилей, большинство из которых все еще неэкологичны и приводят к неизбежным пробкам. Как отмечается в исследовании McKinsey «Создание эффективной транспортной системы», в мегаполисах основой является железнодорожный транспорт, прежде всего метро. В крупных агломерациях на него приходится минимум 65% всех перевозок. Такой транспорт наносит минимальный вред экологии и отделен от автомобильных дорог, но ключевое — позволяет перевозить большое число людей и делать это четко по расписанию. Как правило, к железнодорожному транспорту интегрируются уже другие виды, которые помогают пассажирам добраться до конкретного места.

Однако, по мнению экспертов McKinsey, об эффективности всей транспортной системы города можно судить только по совокупности целого ряда факторов: безопасность, комфортность, влияние на экологию, доступность, точность работы и простота использования.

И самый действенный способ дать оценку работы транспорта, по мнению McKinsey,— узнать уровень удовлетворенности жителей города. «Как правило, отношение горожан позволяет оценить комплексно развитие транспортной системы, так как отдельные критерии не позволяют увидеть всей картины — например, в Сеуле существует развитая и современная транспортная система, но местное население оценивает ее крайне низко из-за высоких тарифов»,— пишут авторы исследования.

Большинство москвичей работой транспорта в городе удовлетворены. По опросам правительства Москвы, более 90% жителей столицы позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние десять лет. Они особенно отмечают развитие метро и появление новых видов транспорта: электробусов, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Что касается будущего, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов может появиться беспилотный.

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Широкая навигация

Москва, как и большинство мировых мегаполисов, делает ставку на развитие различных видов транспорта, но метро остается основой всей системы. С 2010 года количество станций в метро, например, выросло почти в 1,7 раза — со 182 до 302 станций метро и МЦК, появилось 3 новые линии, а часть старых были удлинены. Развиваются и другие виды транспорта. Чтобы автобусы не стояли в заторах, с 2010 года в Москве стали выделять отдельные полосы движения. За это время было построено 500 км таких полос. Появляются и совсем новые виды транспорта, которых раньше в городе просто не было. В 2013 году в Москве заработал городской велопрокат «Велобайк», а в 2018-м — прокат электросамокатов. Сейчас на самокатах и велосипедах совершается 338 тыс. поездок в сутки. 1,7 млн человек зарегистрированы в сервисе каршеринга (сервис краткосрочной аренды автомобилей), который с 2015 года работает в столице. В 2023 году в Москве начали работать круглогодичные регулярные речные электросуда. В летний сезон речной электротранспорт ежедневно перевозит более 5 тыс. пассажиров.

Все виды транспорта интегрированы друг с другом. Так, сеть городского транспорта столицы объединяют общая билетная система, понятная навигация в едином стиле, современные пассажирские и цифровые сервисы.

На крупных транспортных узлах организованы удобные пересадки. С октября 2014 года в Москве действует единая система навигации, связывающая все виды городского транспорта. Сегодня она помогает миллионам жителей и туристам узнать, в какой точке города они находятся, подобрать маршрут и спланировать пересадки. Например, одно из самых значимых нововведений — нумерация входов и выходов. Теперь пассажиры могут легко сориентироваться даже на станции в незнакомом районе, и больше не нужно описывать окружение станции на поверхности — достаточно лишь назвать цифру нужного выхода.

Московская транспортная система соответствует и самым высоким требованиям безопасности. В столице внедрена интеллектуальная система управления транспортными потоками, работает одна из лучших систем фотовидеофиксации в мире, которая фиксирует 65 видов нарушений.

Продвигая экологические цели, городские власти сделали ставку на метро и электрический транспорт. В Москве постоянно наращивается парк новой техники. Например, с 2010 года доля новых вагонов в метро выросла почти в шесть раз — с порядка 13% до более 77% — и продолжает увеличиваться. Парк трамваев столицы обновлен на 97%.

Наконец, московский транспорт становится удобнее для пассажиров. С 2013 года работает единая карта «Тройка» для оплаты проезда на разных видах городского транспорта, что существенно упростило систему оплаты и уменьшило очереди. Если в 2010 году люди проводили в очереди в кассы метро до 20 минут в день, то сейчас они просто исчезли. Всего с 2013 года было реализовано почти 53 млн карт «Тройка»?. В 2021 году в московском метро сразу на всех станциях впервые в мире заработала оплата проезда по биометрии. Сегодня этот сервис работает также на всех станциях МЦК, регулярном речном электротранспорте, аэроэкспрессе и части станций МЦД.

Наконец, московский транспорт — один из самых точных в мире. Так, точность соблюдения расписания поездов в метро — 99,9%, а ходят они в часы пик с 90-секундными интервалами. Это позволяет людям четко планировать свои поездки, состыковывать маршруты и пересадки.

Электрический разряд

Поддержание и развитие транспортной системы требует больших вложений. Согласно принятому бюджету Москвы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, на эту задачу город направит почти 3,2 трлн руб., что составит 18,5% от общих расходов столицы за три года. В эту сумму входят не только расходы на создание непосредственно метро и дорог, но и на обновление подвижного состава метро и наземного транспорта, строительство новых депо и внедрение инноваций в управление пассажирскими потоками. В частности, приоритетом станет закупка экологически чистого электротранспорта: вагонов метро нового поколения, поездов для Московских центральных диаметров, электробусов и современных трамваев.

Доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков говорит, что инвестиции в инфраструктуру всегда приводят к росту экономики. Так, представители столичного руководства заявляли ранее, что на каждый рубль, вложенный городом в транспортную инфраструктуру, приходится три рубля внебюджетных инвестиций.

Оценить точное влияние развития транспорта на экономику и развитие города непросто, говорит директор Центра исследований «умного города» Высшей школы экономики Константин Трофименко. По его словам, транспорт — это каркас, на который надевается ткань города, вся застройка, общественные пространства, он определяет районы, где будет развиваться строительство и бизнес, направляет потоки туристов, способствует появлению культурных пространств. Город, определяя будущие планы развития транспортной сети, формирует векторы своего будущего роста, говорит эксперт.

Регулярные рельсы

Создание «одной из лучших транспортных систем в мире, которая станет основой для развития лучшего города на планете» — такова цель, по словам мэра города Сергея Собянина, Стратегии развития транспорта Москвы и Московской области до 2030 года.

Главная ее задача — уменьшение времени в пути и упрощение логистических маршрутов. Так, реализация программы, по расчетам столичных властей, позволит 3,3 млн человек сократить свои поездки до 30 минут в день, или 10 часов в месяц. И этому в первую очередь должно поспособствовать развитие метро: строительство новых станций и объездных маршрутов позволит избежать поездок в центр и упростит пересадки с радиальных веток.

Согласно планам по развитию, Москва планирует выйти за свои пределы, начав развивать рельсовый каркас всего Центрального транспортного узла, который включает не только столицу, но и область и близлежащие регионы. В частности, до 2030 года в городе откроются еще две новые линии метро — Рублево-Архангельская и Бирюлевская, будет достроена Троицкая, появится 31 станция метро. Столица также рассматривает варианты включения в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. Если это случится, билетная система московского транспорта охватит все пригородные маршруты.

Изменение транспортной системы меняет и отношение к ней в сознании людей. Константин Трофименко отмечает, что за последние годы москвичи все чаще стали относиться к городскому транспорту как к еще одному комфортному городскому пространству. «Обновление парка привело к внедрению новых технологий: система климат-контроля, бесплатный Wi-Fi, USB или Type-C порты для зарядки и другие удобства сделали поездки более комфортными»,— говорит эксперт. Метро, трамваи, электробусы, велосипеды и самокаты становятся частью городской среды, в которой приятно находиться. Это уже не просто способ добраться до работы или домой.

Евгений Потапкин