Двое ранены при ударе дрона по автомобилю в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о батаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе. В результате пострадали два молодых человека в возрасте 20 и 22 лет. У них осколочные ранения ног и рук, состояние обоих оценивают как «средней тяжести».

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления, сообщил господин Хинштейн

Врио губернатора призвал жителей региона быть осторожными: «В приграничных районах сохраняется высокая опасность из-за продолжающихся атак. Настоятельно рекомендую воздержаться от поездок в эти зоны».

Сергей Калашников