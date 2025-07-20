Молодой житель Ульяновска отдал мошенникам 2 млн рублей

В воскресенье в райотдел полиции Ленинского района Ульяновска обратился 26-летний житель областного центра с сообщением о том, что стал жертвой мошенников, сообщило УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как выяснили полицейские, молодому человеку на мобильный телефон позвонили якобы из налоговой службы, сообщив, что для внесения неких сведений в электронную запись он должен продиктовать номер из присланного ему sms-сообщения. Тот, не задумываясь, выполнил просьбу.

Далее все происходило по стандартной схеме мошенничества. Мужчине позвонили якобы из Госуслуг, сообщив, что его личный кабинет на портале госуслуг взломан, и мошенники пытаются оформить на него кредитные обязательства. Молодой человек и здесь поверил и, «чтобы не стать обладателем кредитной задолженности», следуя инструкциям мошенников, перевел свои сбережения и кредитные деньги в общей сумме 2 млн руб. на якобы безопасный счет, который в реальности и являлся счетом мошенников.

Андрей Васильев