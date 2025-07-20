Фестиваль «Лимон», «Бурановские бабушки» и «Здесь был мамонт»

В Ярославле в период с 21 по 27 июля состоятся музыкальный фестиваль «Лимон» под открытым небом, концерт группы Manapart, презентация новой бытовой отопительной печи, откроется выставка «Здесь был мамонт». А неподалеку от областной столицы выступят «Бурановские бабушки» и состоится оперное шоу. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

26 июля в Ярославле состоится фестиваль «Лимон» под открытым небом в Губернаторском саду. Открытие фестиваля запланировано на 16:00. До 17:25 будет идти большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова, солистка — Дарья Антонова (вокал), звукорежиссер — Алексей Коровин. С 17:40 до 18:40 выступит квартет Софии Ацбеха Негга. После этого фестиваль поставят на гастрономическую паузу с лимонным меню. С 19:10 до 20:20 состоится выступление Вадима Эйленкрига & Eilenkrig Crew с программой Hello, Louis! – посвящение Луи Армстронгу. После этого до 21:30 на сцене будет группа Dolce Gavana, у которой два самобытных голоса — Ясмани Ангуло Сильва (Куба) и Дили Гонсалес. Закроет фестиваль импровизационная музыкальная сессия. Стоимость билетов — от 3 тыс. руб.

27 июля в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт группы Manapart. Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст роковую атмосферу. Билеты от 1,7 тыс. руб.

Выставки

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Странички народного календаря». Экспозиция показывает сцены из жизни крестьян, годовой круг их занятий, обрядов и праздников. Сценки представлены сочетанием образов кукол и дополнены старинными предметами быта и лоскутными картинами.

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В Городском выставочном зале им. Николая Нужина работает выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». В экспозиции представлены литографии и ксилографии работ Сальвадора Дали. В состав экспозиции вошли литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. В день открытия на выставке состоится встреча, в ходе которой гости порассуждают о том, что хотел сказать Сальвадор Дали. Стоимость входного билета — 250 руб.

20 июля в Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Здесь был мамонт». Первая находка останков мамонта в Ярославском крае была зафиксирована именно на территории Спасо-Преображенского монастыря. А в 1896 году при прокладке шоссе под мостом железнодорожной линии Ярославль - Кострома был найден почти полный скелет мамонта. Об этих и других находках мамонтовой фауны на ярославской земле посетители узнают на выставке.

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Встречи и лекции

22 июля в 14:00 в областной библиотеке им. Некрасова состоится презентация новой бытовой отопительной печи, разработанной клубом изобретателей. Особенностью печи является возможность сжигать как твердое топливо, например, дрова, так и жидкое, например, солярку. Вход свободный.

24 июля в Академии Пастухова в 12:00 начнется конференция «Новаторы». Как пояснили организаторы, конференция «для тех, кто влияет на смыслы города: для предпринимателей, экспертов, специалистов, создающих ради смысла, среды и будущего». На конференции будут говорить про культурный код Ярославля, про бренд как мышление, про то, как идея становится бизнесом. Стоимость входного билета — от 2 тыс. руб.

24 июля в 17:30 состоится творческая встреча с модельером и дизайнером Еленой Пелевиной в Доме Муз. Гости смогут пообщаться лично с автором выставки, узнать, как рождаются идеи и образы. Кульминацией вечера станет показ новой коллекции «Его Величество, Лен!». Стоимость — от 900 руб.

Кино

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На этой неделе в кинотеатрах показывают новый фильм «Нейробатя». «Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения»,— сказано в аннотации.

События в регионе

25 июля в Гостином Дворе Ростова Великого состоится оперное шоу Midnight Opera|РОК ШОУ. Артисты представят специальную программу, в которую вошли кавер-версии песен в стиле рок.

«В головах у многих зрителей, к сожалению, присутствует стереотип "скучного" оперного жанра, сами они бы никогда не пошли в театр. А после нашего представления отношение к опере в корне меняется – мы обещаем»,— делятся организаторы.

Стоимость билетов начинается от 3,5 тыс. руб.

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В Вятском 26 июля состоится празднование Дня села. Специальными гостями станут «Бурановские бабушки». Коллектив представил Россию на финале 57-го международного конкурса «Евровидение-2012». Их композиция «Party for Everybody» завоевала второе место. Концерт пройдет в ресторане «Некрасов» в 19:00. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

26 июля в Данилове пройдет шахматный фестиваль, главным событием которого станет финал турнира «Кубок губернатора Ярославской области». В мероприятии запланировано участие гроссмейстера Сергея Карякина. Также в этот день состоятся турниры среди наставников юных шахматистов и спортсменов-любителей, костюмированное шествие, флешмобы, шахматные мастер-классы, конкурсы, интерактивы для детей и взрослых, праздничный концерт.

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26 июля в селе Курба пройдет фестиваль, посвященный 255-летию Казанского храма и 385-летию чудотворной курбской Казанской иконы Богородицы. Программа начнется встречей рассвета в 4 утра, а продолжится в 10:30 молебном в Казанском храме. Дневная программа включит в себя концерт творческих коллективов (духовные песнопения и фольклор), работу ремесленных мастерских, благотворительную выставку-ярмарку, экскурсии по селу и по храму, мастер-классы. Важной частью фестиваля станет встреча хранителей храмов ярославской земли, а завершат его вечерки и посиделки у костра.

Подготовила Алла Чижова