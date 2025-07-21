На ремонт здания спортивной школы «Спартак» в Чебоксарах выделили 21 млн рублей

На капитальный ремонт административного здания спортивной школы «Спартак» выделили 21 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках работ предусмотрено выполнение мероприятий по устройству наружного электроснабжения, водопровода и канализации, а также монтаж системы оповещения и трансляции, благоустройству и озеленению территории.

Завершить работы планируется не позднее 1 октября 2025 года. Источником финансирования являются собственные средства спортивной школы.

Влас Северин