Льняные дни

Лен — главный летний материал. Его часто используют для пошива летних костюмов, он ассоциируется с курортным дресс-кодом и давно завоевал место в гардеробе на жаркий сезон. Но многие до сих пор воспринимают лен как материал для дачников в преклонных годах. Поэтому мы решили собрать несколько образов с льняными вещами, которые будут уместно смотреться в городе.

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КОСТЮМ

Начнем с классики. Если день наполнен важными встречами, а за окном уже перевалило за +30°C, костюм из тонкой шерсти ситуацию не спасет (даже если у пиджака нет подкладки, жара все равно будет ощущаться довольно сильно). В таких случаях выбираем льняной костюм. Рубашку к нему стоит выбрать все же хлопковую, чтобы не переборщить с легким материалом. Галстук — вязаный. Оттенок костюма желательно выбрать светлый. И добавить к нему летних аксессуаров: солнцезащитные очки, плетеный браслет или даже шляпу.

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1, 5. Костюм из шерсти и льна Brunello Cucinelli, 799 500 руб., ЦУМ 2. Рубашка Stefano Ricci, 72 900 руб., Elyts 3. Очки TBD Eyewear, 23 500 руб., Code7 4. Ботинки Aldo Brue, 56 490 руб., No One

CASUAL

Прогулка по городу, неформальная встреча с партнерами, ужин с друзьями — есть масса ситуаций, где дресс-кода как будто не существует, но все равно стоит задуматься, что именно надеть. В таких ситуациях спасают casual-образы с льняными вещами. Свободные брюки, платья, рубашки и топы — все это легко сочетается с хлопком, денимом и кроше.

Женское

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1. Комбинезон Love Republic, 9999 руб. 2. Сумка Abra, 74 600 руб., КМ20 3. Шляпа Grevi, 36 900 руб., Elyts 4. Мюли Maison Margiela, 134 900 руб., Leform

Мужское

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1. Футболка MVST, 48 000 руб., ЦУМ 2. Брюки 12 Storeez, 18 000 руб. 3. Очки Sporty & Rich, 20 450 руб., Peak Store 4. Рубашка Needles, 27 950 руб., Peak Store 5. Кеды Maison Margiela, 45 390 руб., Leform

КУРОРТ

Побережье или курортный город — идеальная обстановка для образов с льняными вещами. Максимально расслабленный гардероб, невесомые ткани и ветер, который ощущается даже через одежду. Рубашку можно расстегнуть на одну или даже две пуговицы больше положенного, а в городе мужчины наконец могут позволить себе открытую обувь. Женщинам стоит сделать выбор в пользу платьев, сарафанов и легкой обуви — пляжный образ не стоит перегружать аксессуарами.

Женское

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1. Платье Midgard, 43 000 руб., ЦУМ 2. Вязаная шляпа Emporio Armani, 19 900 руб., Elyts 3. Босоножки Anna Rachelle, 19 990 руб., No One

Мужское

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1. Рубашка Kiton, 115 000 руб., ЦУМ 2. Шорты Visvim, 18 000 руб., Belief 3. Бейсболка Polo Ralph Lauren, 10 990 руб., Brandshop 4. Сандалии Stuart Weitzman, 45 990 руб., No One

Илья Петрук