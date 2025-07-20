За сутки в Чувашии утонули два человека

19 июля в Чувашской Республике зарегистрировано два несчастных случая на воде. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Днем в деревне Челкумаги Канашского округа местные жители обнаружили тело 54-летнего мужчины в пруду. Вечером того же дня в районе санатория «Росинка» водолазы извлекли из Волги тело 35-летнего мужчины. Предварительная причина обоих происшествий — купание в необорудованных местах.

Также за сутки в республике произошло 4 пожара, а спасатели ликвидировали последствия одного дорожно-транспортного происшествия.

Влас Северин