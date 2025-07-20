В аэропорту Курумоч в воскресенье были отменены три авиарейса из-за угрозы БПЛА

В воскресенье в аэропорту Курумоч (Самара) были отменены два авиарейса «Аэрофлота» в Москву, вылет по которым по расписанию должен был состояться в 6:35 и в 13:55, а также рейс авиакомпании «Победа» (вылет по расписанию — в 22:30).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Кроме того, задержаны авиарейсы в Москву компании S7 Airlines (по расписанию вылет в 19:55), компании «Россия» (по расписанию вылет в 22:10), компании «Победа» (по расписанию — 18:25).

Также задержаны авиарейс компании «Победа» в Санкт-Петербург, вылет по которому был запланирован на 21:25, и компании Nordwind Airlines в Махачкалу (по расписанию — в 23:35).

Все задержки и отмены связаны с угрозой БПЛА в московском регионе. По данным Telegram-канала Росавиации, начиная с ночи субботы на воскресенье, а затем в течение почти всего воскресенья неоднократно вводились и снимались временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Как сообщалось, по состоянию на 10:20 утра из-за этих ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета: 78 — от Шереметьево, 45 — от Внуково, 8 — от Домодедово, 3 — от Жуковского. Последние ограничения вводились в 16:56 и были сняты в 18:17.

По той же причине был отменен вылет самолета «Аэрофлота» в Москву из Оренбурга, который, согласно расписанию должен был вылететь в 5:45. Также в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) были отменены два авиарейса в Москву: авиарейс «Аэрофлота, вылет самолета по которому должен был состояться утром в 7:10, и авиарейс «Победы» (по расписанию вылет — в 16:20). Еще два рейса «Аэрофлота» и «Победы», самолеты которых должны по расписанию вылетать соответственно в 21:50 и 22:05, задержаны.

По данным Минобороны РФ, над столичным регионом в период с 23:30 субботы до 7:00 воскресенья было сбито 19 БПЛА, еще семь с 8:10 утра до полудня.

Андрей Васильев