В Государственный Совет Татарстана направят законопроект о снижении налогов для малых технологических компаний (МТК). Информация об этом опубликована в Telegram-канале молодежного парламента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госсовет Татарстана направят законопроект о снижении налогов для МТК

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Госсовет Татарстана направят законопроект о снижении налогов для МТК

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Документ предлагает установить пониженную ставку налога на прибыль в 10% для компаний, включенных в федеральный реестр МТК. В Татарстане текущая ставка составляет 25%, из которых 17% поступает в региональный бюджет.

Инициатором выступил председатель комиссии молодежного парламента по науке и инновациям Ленар Агадуллин. Он подчеркнул, что снижение налоговой нагрузки поможет развитию высокотехнологического предпринимательства, привлечет инвестиции и создаст инновационную продукцию.

Влас Северин