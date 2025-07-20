В понедельник в Черноземье будет облачно и дождливо, от +15°С до +29°С
Во всех регионах Черноземья в понедельник, 21 июля, прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +15°С до +29°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.
В Белгороде и Курске ближайшей ночью ожидается переменная облачность с дождем при +16…+17°С, в понедельник днем — облачность с дождем при +22…+25°С.
В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность с прояснениями с небольшим дождем. Температура будет варьироваться от +17°С до +29°С.
В Липецке и Тамбове ночью возможна облачность при +16°С, днем — переменная облачность при +27…+28°С. В течение суток ожидается дождь.
В Орле ночью будет облачно и сухо, температура составит +15°С, днем — облачно и дождливо, потеплеет до +24°С.