В понедельник, 21 июля, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, днем местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 21 июля в Татарстане снова ожидается до +30 градусов и небольшие дожди

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 21 июля в Татарстане снова ожидается до +30 градусов и небольшие дожди

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, в западных районах — до +16 градусов. Днем воздух прогреется до показателей от +25 до +30 градусов.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура составит от +14 до +16 градусов, в низинах — от +11 до +13 градусов. Днем сохранится переменная облачность, максимальная температура достигнет от +27 до +29 градусов.

Влас Северин