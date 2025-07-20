Нахождение кондиционера на историческом здании Перми суд оценил в 1 тыс. рублей в день

Госинспекция по охране памятников добилась первых судебных решений по демонтажу навесных блоков кондиционеров со зданий в центре Перми. Так, согласно данным арбитражного суда, в июне инспекция получила исполнительный лист по ранее вступившему в законную силу решению, а в июле обратилась за выдачей еще одного исполнительного документа. Ранее, в апреле и июне, арбитражный суд признал, что блоки кондиционирования висят незаконно на жилом доме по ул. Ленина, 94. Суд обязал их владельцев — АО «Косвик» и ИП Валентина Туркотенко демонтировать блоки. Указанное здание расположено вдоль исторической линии застройки объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Проспект им. Ленина». В ходе выездной проверки чиновниками на фасаде дома были обнаружены четыре блока кондиционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Истец, помимо демонтажа, требовал наказать владельцев оборудования выплатой по 7–10 тыс. руб. за каждый день просрочки (5 тыс. руб. в день в первую неделю). Арбитражный суд счел требования чрезмерными и установил наказание по обоим искам в размере 1 тыс. руб. в день.

Власти начали подавать иски о демонтаже кондиционеров год назад. Требования по охране достопримечательных мест запрещают размещать кондиционеры на главных и торцевых фасадах зданий, относящихся к объектам культурного наследия. Ранее получившие иски владельцы наружных блоков добровольно снимали их с фасадов. Сейчас инспекция начала формировать судебную практику по принудительному демонтажу блоков кондиционеров.