«Люкс» дошел до миллиона

В Москве заметно выросла стоимость аренды жилья люкс-класса. В первой сотне самых дорогих квартир нет ни одной, которую можно было бы снять дешевле чем за 1 млн руб. в месяц, сообщили эксперты компании «Intermark Аренда». Еще год назад порядка 19% квартир из так называемой золотой сотни можно было снять по ставке менее 1 млн руб. Сейчас средняя стоимость аренды объектов в этом сегменте превышает 1,5 млн руб. Показатель за год увеличился на 12%.

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Во многом такая ситуация связана с изменившейся экспозицией на рынке элитного жилья, пояснил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Я думаю, что основная проблема роста арендной платы заключается в том, что очень сильно меняется тот набор квартир, которые отслеживаются индексом. Условно говоря, в прошлом году те лоты, которые предлагались в аренду, были сданы. Соответственно, обновился индекс, потому что в него вошло уже новое жилье по новым прайсам. И прежде всего это лоты, которые были приобретены в элитных домах для того, чтобы их сдавать, или для перепродажи. В любом случае это квартиры, которые были куплены уже по более высоким ценам, там была сделана отделка, и они выставлены на рынок. Соответственно, это сильно очень меняет подходы к оценке и формированию индекса, потому что он базируется на более дорогих квартирах».

В то же время доля вариантов с ежемесячной стоимостью аренды от 2 млн руб. и выше за год не изменилась, на нее, как и прежде, приходится порядка 18% предложения. Уровень входного порога на рынок аренды сверхдорогой недвижимости продолжит расти. В этом не сомневается управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Действительно удорожание будет иметь место, потому что квартира, которая стоит 1,5 млн руб., приносит 2%, то есть окупается, образно говоря, не за 25 лет, а за 40-50. Как правило, такое жилье находится в великолепнейшем месте, в великолепнейшем доме с великолепнейшим свежим ремонтом. И его владелец может диктовать высокие цены, и это тоже понятно. Ведь, как мы уже много раз говорим за последнее время, сегодня инвестиции в зарубежную недвижимость ограничиваются Дубаем и Бали, все остальное — это очень большие риски».

Одно из главных требований арендаторов элитного жилья — это район, где находится объект. При этом в последнее время список пожеланий клиентов обновился, рассказала управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Патриаршие, Хамовники, Остоженка — "золотой мегатреугольник", Замоскворечье. Вот эти локации держат абсолютно точно пальму первенства. Но интересно другое: приоритет получают квартиры с террасами, особенно летом, запрос на них самый большой. И второе — уже ближе к зиме будут запрашиваться лоты с каминами.

Но основным фактором самой высокой цены является новизна жилья.

Оно теряет свою первичность, как только уже один раз было сдано. И его стоимость не может уже быть такой высокой, если у него нет других компонентов. Основной запрос, чтобы квартира была новая, то есть вот только после ремонта. В этом случае ее стоимость в два-три раза превышает даже расценки на аналогичные варианты в том же районе, в том же месте, возможно, в том же доме, но в которых уже были предыдущие жильцы».

Максимальная цена на рынке аренды в столице сейчас достигает 4 млн руб. Такие деньги, сообщают аналитики, просят за пентхаус рядом с Кремлем в Замоскворечье.

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Андрей Загорский