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В Оренбурге девочка предоставила доступ мошенникам к банковской карте отца

В полицию Оренбурга обратился 41-летний местный житель с сообщением о том, что мошенники похитили у него 50 тыс. руб., сообщила в воскресенье УМВД Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что малолетняя дочь потерпевшего, воспользовавшись мобильным телефоном отца, в мессенджере перешла на канал некоего блогера, далее, пользуясь рекомендациями собеседника и желая получить игровые деньги на платформе Roblox, девочка «ввела определенную комбинацию цифр», после чего с отцовского счета произошло списание 50 тыс. руб.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Васильев