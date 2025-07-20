В Оренбурге девочка предоставила доступ мошенникам к банковской карте отца
В полицию Оренбурга обратился 41-летний местный житель с сообщением о том, что мошенники похитили у него 50 тыс. руб., сообщила в воскресенье УМВД Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выяснилось, что малолетняя дочь потерпевшего, воспользовавшись мобильным телефоном отца, в мессенджере перешла на канал некоего блогера, далее, пользуясь рекомендациями собеседника и желая получить игровые деньги на платформе Roblox, девочка «ввела определенную комбинацию цифр», после чего с отцовского счета произошло списание 50 тыс. руб.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.