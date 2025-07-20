Пермский оборонный завод снизил выручку на 67%

ПАО «НПО “Искра”» опубликовало финотчетность за первый квартал 2025 года. Согласно отчету, выручка общества снизилась с 2,1 млрд руб. в первом квартале 2024 года до 690 млн руб. за первый квартал 2025-го. Снижение составило 67%. Общество за отчетный период получило убыток в сумме 200 млн руб., что в два раза ниже квартального убытка прошлого года (480 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году чистая прибыль НПО «Искра» составила свыше 314,3 млн руб. Это лучший финансовый показатель предприятия с 2019 года. Выручка в прошлом году увеличилась более чем на 3 млрд руб. и составила 9,778 млрд руб., из них 8,866 млрд руб.— от продажи промышленной продукции. Среди прочих доходов учтена полученная ПАО субсидия из федерального бюджета в размере 1,7 млрд руб. на покрытие процентов по кредиту. Кредиторская задолженность предприятия сократилась на 3,15 млрд руб. и сейчас составляет 7,318 млрд руб.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».