Глава СКР затребовал доклад по делу об отравлении в саратовском лагере

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить по уголовному делу об отравлении в лагере Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, 18 июля этого года в медучреждение обратились семь несовершеннолетних и двое сотрудников детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Пугачеве Саратовской области. По данному факту начала проверку прокуратура. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и продуктов в лагере.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по указанному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов