В крупнейшем пляжном IT-фестивале ULCAMP приняли участие представители 70 регионов страны

В Ульяновске в воскресенье завершил свою работу традиционный ежегодный трехдневный фестиваль IT-фестиваль ULCAMP. Мероприятие проходило в экопоселке «Славянское подворье» Старомайнского района Ульяновской области, на берегу Волги. Сами организаторы его называют «самым масштабным пляжным IT-фестивалем России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам одного из организаторов фестиваля — директора АНО «УЛЬСК.ИТ» Ильи Валкина, в этом году фестиваль собрал около 4 тыс. участников из более 70 регионов страны.

ULCAMP — один из крупнейших ИТ-фестивалей страны, ориентированный на усиление связей внутри профессионального сообщества. На мероприятии будущее поколение ИТ-специалистов может познакомиться с руководителями ведущих ИТ-компаний, в то время как опытные разработчики активно взаимодействуют со студентами, способствуя обмену опытом и знаниями, отмечает пресс-служба губернатора Ульяновской области.

Организаторы ULCAMP говорят, что это место, где за одним костром можно наладить полезные знакомства или поболтать о чем угодно, обсудить проблемы IT-сферы и найти неожиданные решения, где «топ-менеджеры и основатели ИТ-компаний, джуны, мидлы и сеньоры — все общаются на равных» («джуны на IT-сленге — начинающие специалисты, мидлы — специалисты со средним уровнем опута, сеньоры — опытные.— “Ъ”).

Всего за прошедшие дни на фестивале прошло 63 лекции, которые прочитали эксперты из Альфа-Банка, ООО «РТК ИТ», «Норникеля», Сбера, «Яндекса», Postgres Professional, Positive Technologies, SimbirSoft, «Т-Банка», Mish Product Lab, МТС, Acer, Skillfactory, «Эффорт-Телекома», IBS, Skillbox и многих других.

В Ульяновской области в IT-сфере работают более 1600 компаний, целый рад ульяновских компаний входит в топ российских и международных рейтингов.

Андрей Васильев