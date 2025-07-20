Мошенники подделывают сайты вузов и выманивают у абитуриентов деньги

Злоумышленники подделывают сайты крупнейших вузов, создают платежные сервисы и подделывают электронную переписку от имени университетов, заявил сенатор Артем Шейкин. Преступники занимаются этим, чтобы выманить деньги у абитуриентов и их родителей под видом «обязательных вступительных сборов» или «услуг по приоритетному поступлению».

«Хочу подчеркнуть: высшие учебные заведения в России не взимают плату за участие в конкурсе на бюджет. А если речь идет о платном обучении — переводы осуществляются только по официальным реквизитам, размещенным на действующих сайтах вузов, с защищенным соединением (https) и адресом в доменной зоне .ru, .edu.ru или .рф»,— сказал ТАСС господин Шейкин.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации добавил, что от такого обмана уже пострадали жители разных регионов России. Он не уточнил, сколько именно, но подчеркнул, что люди теряют десятки и сотни тысяч рублей. Чтобы избежать этого, сенатор рекомендует проверять адреса сайтов, а также консультироваться с представителями вуза по официальным телефонам.