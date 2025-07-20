Следствие выясняет обстоятельства столкновения катера с баржей в Саратове

Саратовский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно релизу, вечером накануне, 19 июля, на реке Волга в Саратове катер «Амур» под управлением 49-летнего мужчины столкнулся с баржей, поставленной на якорь. При столкновении первое из этих судов получило повреждения.

Кроме того, в лечебное учреждение доставили с ушибами женщину, которая находилась на борту катера. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов