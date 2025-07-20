Пассажирское судно Barcelona 5 загорелось у берегов Индонезии

Как минимум три человека погибли в результате пожара, произошедшего на борту пассажирского судна Barcelona 5 у берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла неподалеку от острова Талисе, когда судно шло в порт Манадо — столицу провинции Северный Сулавеси. По информации властей, на борту в момент катастрофы находилось 280 человек. Представители экстренных служб сообщили агентству о том, что спасти к настоящему времени удалось примерно 150 человек.

Видео с места катастрофы стали вирусными в сети TikTok, сообщает «Аль-Джазира». На многих из них видно, как люди прыгают в воду в надежде спастись. По словам высокопоставленного представителя провинциального управления по поиску и спасению на море Вери Ариянто, в настоящее время спасательные работы продолжаются.

Виктор Буй