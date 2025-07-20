Такси не сможет объехать техосмотр

Полиция намерена обновить требования к процедуре техосмотра (ТО). Операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси, чтобы перевозчики не смогли уклониться от регулярного ТО. Также МВД хочет самостоятельно, не дожидаясь одобрения Союза страховщиков, отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Наконец, ведомство намерено ввести новые основания для аннулирования уже выданных диагностических карт техосмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект поправок к нескольким постановлениям правительства МВД опубликовало в пятницу, 18 июля, на regulation.gov.ru. Первое нововведение касается процедуры аннулирования диагностических карт (ДК, выдаются автовладельцам по итогам ТО). Сейчас МВД может вынести предписание оператору техосмотра и аннулировать карту, только если сами полицейские выявили нарушение (например, если им станет известно, что машина на самом деле не проходила техосмотр). Теперь ведомство сможет воспользоваться информацией прокуратуры (которая могла провести собственную проверку) или суда.

Также поправки вводят возможность приостановить доступ оператора к Единой автоматической системе техосмотра (ЕАИСТО). Без доступа к этой системе невозможно оформить карту.

Сейчас процедура устроена следующим образом: если в течение года выявлено два нарушения (например, фиктивный техосмотр), МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА). Тот проводит проверку и лишает оператора аккредитации, после чего компанию отключают от ЕАИСТО. Однако МВД хочет ускорить этот процесс, чтобы доступ в систему приостанавливался сразу, не дожидаясь реакции РСА. Это исключит ситуации, когда оператор-мошенник продолжает незаконную продажу диагностических карт, поясняет ведомство. По той же причине МВД в поправках предлагает обязать РСА «незамедлительно» направлять в полицию данные о лишении оператора аккредитации: сейчас срок не регламентирован и процесс может затянуться.

С 2021 года физлица—владельцы легкового автотранспорта обязаны проходить ТО только при перерегистрации автомобиля старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В 2024 году было оформлено более 5,9 млн техосмотров легковых авто. По данным на 18 июля 2025 года, в России действовало 3,5 тыс. операторов ТО. Все они контролируются и получают аккредитацию в РСА.

Еще одна поправка касается автомобилей-такси. Такие машины, напомним, должны проходить ТО дважды в год. Но у оператора нет возможности достоверно установить, какая машина приехала на проверку — обычная или такси. Ведь обязательный цвет кузова такси есть не во всех регионах, а недобросовестный перевозчик может снять фонарь с крыши и убрать «шашечки». Чтобы такого не происходило, в предложенных МВД поправках закладывается обязанность операторов техосмотра пробивать каждый автомобиль через ФГИС «Такси».

Другое нововведение касается упрощения процедуры ТО для некоторых автовладельцев. Сейчас оператору нужно предъявить СТС или ПТС (или электронный ПТС). Однако бывают случаи, когда документы утеряны. Либо их просто нет, поскольку владелец ТС умер, а для получения новых наследнику нужно перерегистрировать машину в ГИБДД, где требуют ТО, для которого нужны документы на машину. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, МВД предлагает уточнить, что владелец может представить выписку из электронного реестра транспортных средств (ее может получить и наследник).

Предложенные полицией изменения — часть многолетней борьбы с мошенничеством при техосмотре.

В 2024 году, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, выявлено 3,6 тыс. нарушений обязательных требований к работе операторов техосмотра. Из них 77% случаев — это выдача ДК на машину, которая на осмотр не приезжала. Остальные 33% — выдача ДК на машину с неисправностями, при которых техосмотр пройти нельзя.

Несколько лет назад власти ввели обязательное фотографирование автомобилей и экспертов — эти снимки должны загружать в ЕАИСТО для формирования электронной ДК. Однако мошенники стали подделывать фото, добавляя на них машины и людей с помощью монтажа. ГИБДД отслеживает эти случаи, а также добавляет новые механизмы для аннулирования карт и прекращения работы операторов.

Иван Буранов