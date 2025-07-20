В Астраханской области погиб мужчина во время спасения тонущего ребенка
В реке Владимировка в Астраханской области утонул мужчина, когда спасал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Согласно предварительным сведениям, когда восьмилетний мальчик начал тонуть, на помощь устремилась его мать, но безуспешно. Тогда в воду бросился 35-летний мужчина, который вытолкнул ребенка из водоворота, но сам утонул.
Сегодня, 20 июля, водолазы достали погибшего из воды. Сотрудники ГКУ «Волгоспас» передали тело полицейским.