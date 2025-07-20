Азербайджан ищет виновных

Азербайджан намерен подать иск в международный суд против России из-за крушения самолета компании AZAL. С момент катастрофы Баку не получил ни одного внятного ответа от Москвы, заявил президент страны Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что РФ должна признать вину, выплатить компенсации семьям пострадавших и возместить убытки за потерю воздушного судна. В Кремле объяснили, что в момент, когда борт пытался сесть в Грозном, регион атаковали украинские беспилотники. Позже президент Владимир Путин позвонил Алиеву и извинился за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Несмотря на слова президента Азербайджана, вряд ли иск на самом деле будет рассматриваться в международных инстанциях, считает управляющий партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Касательно юрисдикции возможного спора в отношении этого авиационного инцидента могут быть несколько вариантов. Первый — юрисдикция может быть у национальных судов Казахстана, потому что авиакатастрофа фактически произошла на его территории. Международное авиационное право, в том числе Чикагская конвенция и ICAO, предоставляют государству происшествия первичную юрисдикцию для расследования. Следующая возможная юрисдикция может быть у национальных судов Азербайджана, потому что самолет принадлежал местным авиалиниям, это государственный перевозчик. Жертвы среди пассажиров и сам экипаж — это граждане республики. Дальше юрисдикция потенциально может быть у российских государственных судов, поскольку инцидент и, собственно, воздействие на воздушное судно произошло в воздушном пространстве РФ.

Теоретически может быть и юрисдикция у Европейского суда по правам человека, но здесь проблема в том, что Россия вышла из этой структуры, поэтому в этом случае вести процесс будет довольно сложно. Потенциально это дело может рассматривать международный суд при ООН. Но Россия как член ООН будет голосовать против, наложит право вето, как это было, например, при крушении малазийского Boeing. Тем не менее Россия и Азербайджан теоретически могут договориться о международном арбитраже и его правилах в рамках соглашения о защите инвестиций и перевозок. Соответственно, такое дело может слушаться, например, в Гааге или в Стокгольме».

В феврале 2025-го Казахстан опубликовал предварительный отчет о причинах крушения борта «Азербайджанских авиалиний». Согласно документу, самолет получил повреждения многих систем, когда еще находился в воздухе. Это сделало его практически неуправляемым. О ходе трагических событий — в справке “Ъ FM”.

25 декабря 2024-го самолет Embraer компании «Азербайджанские авиалинии» выполнял регулярный рейс из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в столице Чечни пилот так и не смог там сесть. В итоге диспетчер перенаправил борт на запасный аэродром в Махачкалу. Тогда же отметка судна пропала в сервисе отслеживания полетов Flightradar. Судя по записям переговоров, вскоре пилот сообщил вышке в Грозном о столкновении, предположительно, с птицами. Командир воздушного судна запросил погоду в Махачкале, Минводах и Ростове. После этого он решил уходить в Казахстан. Во время полета системы зафиксировали звуковой удар. Его происхождение неизвестно. Через несколько секунд появились сообщения о разгерметизации кабины и полном отказе систем управления. В переговорах указана фраза одного из пилотов: «Взорвалось два сидения». Кроме того, фигурируют слова «по-моему, взорвался кислородный баллон». Позже был зафиксирован второй звуковой удар. Примерно через час отметка судна снова появилась на радарах — самолет уже находился над Каспийским морем и готовился к аварийной посадке в Актау. По словам очевидцев, Embraer постоянно менял высоту и направление. В результате самолет столкнулся с землей вблизи аэропорта и развалился на части. На борту находилось 67 человек, выжили только 28, включая двух бортпроводников. Впоследствии в Росавиации сообщили, что в этот же день в небе над Грозным и Владикавказом вводили план «Ковер» в связи с атаками украинских беспилотников. А секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров заявил о «уничтожении всех военных целей над территорией республики». На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился оказать финансовую помощь родственникам погибших и пострадавших пассажиров.

Главная цель Баку — добиться того, чтобы Россия признала вину за катастрофу самолета «Азербайджанских авиалиний», рассказал “Ъ FM” политолог и депутат парламента страны Расим Мусабеков: «Идет процедура в соответствии с правилами ICAO.

Когда будет подготовлен итоговый отчет, Азербайджан будет обращаться в соответствии с процедурами ICAO в суды для того, чтобы по этому вопросу была внесена полная ясность, определены и наказаны виновные и выплачены компенсации семьям погибших.

Конечно, было бы желательно, если все это произошло в соответствии со сложившимися между Азербайджаном и Россией отношениями стратегического партнерства, добрососедства. Но если это не делается, то в соответствии с международными процедурами Азербайджан дойдет до конца по этому вопросу. Мы знаем, что России все известно: как это произошло, кто был виновен в этом. Подождать-то можно, но тогда не надо удивляться, что это самым негативным образом отражается на наших двусторонних отношениях. Это же ведь означает утрату очень большого доверия. Это уже отразилось на том, что мы уровень политического диалога резко снизили, культурные связи ограничили. Потому что да, соответствующая атмосфера и у нас в стране. Я думаю, что это, так или иначе, скажется и на каких-то долговременных проектах».

Президент Азербайджана также высказался по поводу российско-украинского конфликта. Ильхам Алиев сравнил его с боевыми действиями в Карабахе и посоветовал Киеву «никогда не соглашаться на оккупацию». В Кремле пока не комментировали эти заявления.

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Никита Путятин