Более 10 тыс. посетителей собрал «Великий Волжский путь» в Ульяновской области

Всероссийский фестиваль живой истории «Великий Волжский путь» состоялся в минувшую субботу в историко-культурном комплексе «Булгарская застава» в Старомайнском районе Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-службу губернатора региона, фестиваль собрал более 10 тыс. посетителей, а участниками фестиваля стали около 150 реконструкторов из 15 регионов страны — Татарстана, Башкортостана, Йошкар-Олы, Удмуртии, а также Московской, Самарской, Пензенской, Новгородской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областей, Пермского края и т.д.

Зрителям показали театрализованные битвы, демонстрируя жизнь и обычаи народов Волжской Булгарии IX–XIII веков, массовые бои с применением древнего оружия — схватки между дружинами и средневековые рыцарские турниры.

Фестиваль проходит в «Булгарской заставе» с 2018 года. В 2025 году он прошел при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — организаторы фестиваля получили грант в размере 1,288 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск