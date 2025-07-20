Глава СКР хочет знать, почему нарушают права мальчика-инвалида в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину доложить о результатах проверки по сведениям о нарушении прав ребенка-инвалида на доступную среду в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее жительница Саратова в обращении к господину Бастрыкину рассказала о нарушении прав ее 15-летнего сына-инвалида на доступную среду. Со слов женщины, лестничные марши и входная группа многоквартирного дома по ул. Вавилова, в котором ее семья проживает на третьем этаже, лишены пандусов.

В связи с указанным несовершеннолетний не может покинуть дом без посторонней помощи. По данному обращению следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке. Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов